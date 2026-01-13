Нищимо ворожих пілотів БпЛА, – команди групи спецпризначенців про бої за Куп'янськ

Українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська. Зараз завершується зачистка міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2 корпусу НГУ.

Попри це, ситуація на напрямку залишається стабільно напруженою. Як розповів в ефірі 24 Каналу командир групи спецпризначенців ОЗБС "Тайфун" НГУ "Ларі", виконання бойових завдань продовжується.

До теми Росія робить останні подихи, – інтерв'ю командира "Ахіллеса" про удар "Орешником" і кінець війни

Що відбувається у Куп'янську?

Росіяни втрачають контроль над Куп'янськом і не зможуть відновити доступ до міста у потрібні для них терміни. За попередніми оцінками у Куп'янську перебувало приблизно 80 російських військових, однак їхня чисельність поступово зменшується.

Зараз тривають контрдії, ми нищимо ворожих пілотів БпЛА для того, щоб налагодити роботу логістики на цьому напрямку,

– підкреслив командир групи спецпризначенці.

Головний ресурс окупанта – це його піхота, масовість штурмових підрозділів. Крім цього ворог розвинув підрозділи безпілотних систем, щоб не дати українським воїнам просуватися.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Головним викликом для Сил оборони є постійний тиск з боку росіян. Ворожі штурмові групи не перестають наступати. Також атакують безпілотні підрозділи, які вже добре навчені й можуть завдати серйозних проблем.

Останні новини з Куп'янська