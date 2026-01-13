Нищимо ворожих пілотів БпЛА, – команди групи спецпризначенців про бої за Куп'янськ
- Українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська та завершують зачистку міста.
- Сили оборони стримують ворожі штурмові групи та безпілотні підрозділи, ворог зазнає втрат.
Українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська. Зараз завершується зачистка міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2 корпусу НГУ.
Попри це, ситуація на напрямку залишається стабільно напруженою. Як розповів в ефірі 24 Каналу командир групи спецпризначенців ОЗБС "Тайфун" НГУ "Ларі", виконання бойових завдань продовжується.
До теми Росія робить останні подихи, – інтерв'ю командира "Ахіллеса" про удар "Орешником" і кінець війни
Що відбувається у Куп'янську?
Росіяни втрачають контроль над Куп'янськом і не зможуть відновити доступ до міста у потрібні для них терміни. За попередніми оцінками у Куп'янську перебувало приблизно 80 російських військових, однак їхня чисельність поступово зменшується.
Зараз тривають контрдії, ми нищимо ворожих пілотів БпЛА для того, щоб налагодити роботу логістики на цьому напрямку,
– підкреслив командир групи спецпризначенці.
Головний ресурс окупанта – це його піхота, масовість штурмових підрозділів. Крім цього ворог розвинув підрозділи безпілотних систем, щоб не дати українським воїнам просуватися.
Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті
Головним викликом для Сил оборони є постійний тиск з боку росіян. Ворожі штурмові групи не перестають наступати. Також атакують безпілотні підрозділи, які вже добре навчені й можуть завдати серйозних проблем.
Останні новини з Куп'янська
- Сили оборони продовжують зачистку міста. Вони встановили український прапор над будівлею міської ради. Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський наголосив, що українські військові можуть знищувати ворога, якщо є грамотне планування та якісна підготовка.
- Українські сили контролюють обидва береги річки Оскіл, але ворог вперто намагається її форсувати. Як тільки на річці з'являється крига, окупанти хочуть цим скористатися і намагаються перенаправлятися.
- Військові підтверджують, що на цьому напрямку ініціатива перейшла до України. На правобережжі Куп'янщини противника уже не фіксують. Воїни Сил оборони меншою кількістю стримують окупантів і не дозволяють їм перегрупуватися та відновитися.