Табачная компания Japan Tobacco Inc заявила об остановке всех инвестиций в Россию, в том числе в маркетинговую деятельность.

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"Проблемы, связанные с деятельностью в России в настоящее время, беспрецедентны, и JTI требуется некоторое время, чтобы оценить долгосрочные последствия ситуации, с которой сейчас сталкиваются все крупные международные инвесторы в России", – говорится в заявлении компании.

Пока JTI не планирует останавливать свое производство в России – там у компании есть четыре завода. Но не исключает, что такое может произойти.

"Если рабочая среда и геополитическая ситуация существенно не улучшатся, JTI не может исключать возможность приостановки производственной деятельности в стране", – заявили в компании.

Таким образом, без работы могут остаться около 4 тысяч россиян.

Стоит отметить, что у JTI есть и завод в Украине – в Кременчуге. Во время войны его пришлось закрыть для безопасности работников.

"Мы все были в шоке, увидев, что человеческая трагедия разворачивается перед нами. В Украине, где у нас работает около 1000 человек, компания приостановила свою деятельность, предоставив приоритет безопасности наших сотрудников и их семей. JT Group оказывает всю возможную поддержку пострадавшим людям и уже выделила значительные ресурсы на гуманитарную помощь и продолжает поддерживать многие инициативы сотрудников как на местном уровне, так и в близлежащих странах. Я искренне надеюсь, что мир скоро вернется», – заявил президент и главный исполнительный директор JT Group Масамичи Терабатаке.

JTI выпускает такие марки сигарет, как Winston, Camel, Glamour, Sobranie, LD, Logic Compact.

JTI не первые из табачных компаний, кто останавливает инвестиции в Россию. К этому шагу прибегли и Philip Morris и BAT, которые тоже решили пока не закрывать своих заводов.