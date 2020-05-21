Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 21 мая
В обменных пунктах Украины валюта стоит больше, чем в Нацбанке. Курс доллара в обменниках 21 мая за покупку в среднем достигает 26,8 гривны, а на продажу – 26,9. Евро – 29 и 29,2 гривны.
Офіційний курс від Нацбанку
Національний банк України на 21 травня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,58 гривні.
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Водночас, євро коштує 29,14 гривні.
Курс долара і євро в обмінниках України
В українських обмінниках ціна валюти 21 травня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар можна за ціною від 26,7 і навіть до 29 гривень, а продати – за 26,8 та 26,9 гривень.
- Євро можна придбати за ціною від 28,75 до 29,2 гривні, а продати – за 29,15 та 29,3 гривень.
Львів
- Купити долар можна за ціною від 26,5 до 27,85 гривні, а продати – за 26,85 та 26,97 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 28,95 до 29,28 гривні, а продати – за 29,1 та 29,5 гривні.
Одеса
- Купити долар можна за ціною від 26,75 до 26,85 гривні, а продати – за 26,9 та 26,98 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 28,9 до 29,15 гривні, а продати – за 29,2 та 29,44 гривні.
Харків
- Купити долар можна за ціною від 26,75 до 26,90 гривні, а продати – за 26,7 та 27 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,1 до 29,85 гривні, а продати – за 28,98 та 29,4 гривні.
Дніпро
- Купити долар можна за ціною від 26,6 до 26,85 гривні, а продати – за 26,84 та 26,95 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29 до 29,15 гривні, а продати – за 29,15 та 29,4 гривні.
Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу