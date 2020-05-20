Курс валют на 20 мая: доллар падает вниз, евро поднимается вверх

На среду, 20 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американский доллар упал в цене на несколько копеек. Зато евро подорожало.

Курс доллара и евро на 20 мая

По данным национального регулятора, американский доллар 20 мая будет стоить 26 гривен 52 копейки.

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Единица американской валюты подешевела на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем – 19 мая.

Что касается евро, то по данным НБУ, он поднялся за сутки на 23 копейки до 29 гривен 2 копеек.

На межбанке американский доллар будет колебаться в пределах 26,54 – 26,57 гривны. За евро будут торговать 29,02 – 29,05 гривны.

В обменниках купить доллар США можно будет за 26 гривен 71 копейку, а продать – за 26 гривен 47 копеек.

Что касается евровалюты, то за 1 евро в обменниках будут давать 28 гривен 59 копеек, а просить 29 гривен 5 копеек.

Продолжит ли падать доллар: прогноз

Начиная с апреля гривна начала понемногу, но стабильно расти. На эту неделю (18-22 мая) эксперты прогнозируют ее дальнейшее укрепление. Официальный курс гривны относительно доллара будет колебаться от 26,40 до 26,95. Насчет обменников, то люди смогут обменять долларовую валюту по курсу 26,30 – 27,05.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала