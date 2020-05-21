Курс валют на 21 мая: доллар по чуть идет вверх

На четверг, 21 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. И европейская валюта, и американский доллар выросли, но лишь на несколько копеек.

По данным национального регулятора, американский доллар 21 мая будет стоить 26 гривен 58 копеек.

Узнайте Почему доллар падает: прогнозы для Украины

Курс доллара и евро на 21 мая

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на шесть копеек и стоит 26, 58 гривны.

Евро в свою очередь стоит 29, 14 гривны, что выросло лишь на одну копейку. Неделю назад доллар стоил ровно на 10 копеек дороже, а евро держалось отметки в 29 гривен.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 26,67 – 26,69 гривны;

евро – в пределах 29,29 – 28,31 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 65 копеек, а продать – за 26 гривен 79 копеек.

Курс евро в обменниках: 29 гривен 05 копеек – купля, 29 гривен 10 копеек – продажа.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29, 5 гривны за доллар.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика 24 канала