Курс валют на 11 октября: доллар и евро снова подешевели
На пятницу, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты потеряли в цене относительно украинских денег.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 11 октября один американский доллар стоит 24 гривны 53 копеек.
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Это на 17 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Евро также подешевел, однако лишь на 6 копеек. В пятницу цена евро составляет 27 гривен 6 копеек.
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