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      Курс валют на 11 октября: доллар и евро снова подешевели

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      Каким будет курс валют от НБУ 11 октября
      Каким будет курс валют от НБУ 11 октября / ednist.info

      На пятницу, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты потеряли в цене относительно украинских денег.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 11 октября один американский доллар стоит 24 гривны 53 копеек.

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      Это на 17 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро также подешевел, однако лишь на 6 копеек. В пятницу цена евро составляет 27 гривен 6 копеек.

      blog_ava
      Рейтинг Зеленского: почему президента стал меньше поддерживать юг Украины, а больше – запад
      сегодня
      345
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
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