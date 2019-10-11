Курс валют на 11 октября: доллар и евро снова подешевели

На пятницу, 11 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты потеряли в цене относительно украинских денег.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 11 октября один американский доллар стоит 24 гривны 53 копеек.

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Это на 17 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Евро также подешевел, однако лишь на 6 копеек. В пятницу цена евро составляет 27 гривен 6 копеек.