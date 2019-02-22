Курс валют на 22 февраля: доллар продолжает падать в цене

На пятницу, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По отношению к доллару и евро гривна укрепила свои позиции.

По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 8 копеек. Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины Поэтому в пятницу, 22 февраля, за один "зеленый" придется выложить ровно 27 гривен. Евро уступил гривне почти так же – на 7 копеек. Одно евро обойдется в 30 гривен 65 копеек.