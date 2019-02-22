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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Курс валют на 22 февраля: доллар продолжает падать в цене

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      Курс валют НБУ на 22 февраля
      Курс валют НБУ на 22 февраля / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      На пятницу, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По отношению к доллару и евро гривна укрепила свои позиции.

      По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 8 копеек.

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      Поэтому в пятницу, 22 февраля, за один "зеленый" придется выложить ровно 27 гривен.

      Евро уступил гривне почти так же – на 7 копеек. Одно евро обойдется в 30 гривен 65 копеек.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
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