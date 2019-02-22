Курс валют на 22 февраля: доллар продолжает падать в цене
На пятницу, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По отношению к доллару и евро гривна укрепила свои позиции.
По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 8 копеек.
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Поэтому в пятницу, 22 февраля, за один "зеленый" придется выложить ровно 27 гривен.
Евро уступил гривне почти так же – на 7 копеек. Одно евро обойдется в 30 гривен 65 копеек.
Источник: 24 Канал
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