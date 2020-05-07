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      Курс валют на 7 мая: доллар и евро продолжают дешеветь

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 7 мая 2020
      Каким будет курс валют от НБУ 7 мая / 24 канал

      На четверг, 7 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская и главная валюта Евросоюза продолжают дешеветь.

      По данным национального регулятора, в четверг, 7 мая, один доллар будет стоить 26 гривен 93 копейки. Это на пять копеек дешевле, чем было 6 мая.

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      В то же время евро также подешевело. Теперь цена евро составляет 29 гривен 10 копеек, а это на 19 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • доллар – в пределах 26,87 – 26,90 гривны;
      • евро – в пределах 29,05 – 29,08 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 84 копейки, а продать – за 27 гривен 10 копеек.

      Курс евро в обменниках: 28 гривен 90 копеек покупка, 29 гривен 35 копеек – продажа.

      Что будет с курсом валют?Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Но не стоит ждать доллара по 30 гривен. Нацбанк еще имеет инструменты для сдерживания курса. Все зависит от дальнейших цен на нефть, ситуации с коронавирусом и фондовыми рынками. Однако в случае финансового кризиса возможен обвал гривны.

      курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
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