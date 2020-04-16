Курс валют на 16 апреля: цена на доллар выросла, на евро – упала

На четверг, 16 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. За доллар нужно выложить больше, а цена европейской валюты упала.

По данным Национального банка, 16 апреля, один доллар будет стоить 27 гривен 22 копейки. Это на 13 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается европейской валюты, то она упала в цене. За одно евро следует выложить 29 гривен 64 копейки. Это на 7 копеек меньше, чем было 15 апреля.

Обратите внимание! Доллар и евро начали резко набирать цену 25 февраля. На ситуацию повлияло распространение коронавируса в мире. В Украине возникли проблемы с доставкой наличной валюты. Кроме того, влияние оказало и отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией. С начала апреля стоимость валюты с колебаниями начала падать.

Стоимость валюты на межбанке:

15 апреля средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар: в пределах 26,26 – 27,29 гривны;

евро: в пределах 29,63 – 29,66 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках доллар в среднем покупали за 27 гривен 30 копеек, а продавали за 27 гривен 40 копеек.

Курс евро в обменниках: 29 гривен 45 копеек – купля, 29 гривен 60 копеек – продажа.

Важно! Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Но не стоит ждать доллара по 30 гривен. Нацбанк еще имеет инструменты для сдерживания курса. Все будет зависеть от дальнейших цен на нефть, ситуации с коронавирусом и фондовыми рынками. Однако в случае финансового кризиса возможен обвал гривны.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала