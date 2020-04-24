Курс валют на 24 апреля: евро опустился до почти 29 гривен, доллар – на уровне 27 гривен

На пятницу, 24 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, доллар и евро упали в цене.

Каким будет курс доллара и евро 24 апреля

Как сообщается на сайте Нацбанка, в пятницу за один американский доллар придется выложить 27,01 гривны. Это на 4 копейки меньше, чем было предыдущего банковского дня – в четверг, 23 апреля.

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Что касается евро, то он также подешевел, но более существенно. Если сравнивать с курсом на четверг, европейская валюта упала в цене на 27 копеек. Итак, 24 апреля она будет стоить 29,14 гривны.

Заметим, что доллар и евро начали резко набирать цену с определенными колебаниями 25 февраля. Тогда на ситуацию повлияло распространение коронавируса в мире – возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

С 2 апреля доллар и евро начали падать. В этот день американская валюта достигла отметки 27,75 гривны за единицу, а евро – 30,33 гривны. Продолжалось так до 8 числа, когда за один доллар надо было выложить 27,10 гривны, а за евро – 29,57 гривны. Далее были прыжки: американская и европейские валюты то поднимались, то падали. В конце концов 23 апреля за один доллар надо было выложить 27,05 гривны, а за один евро – 29,41 гривны.

На начало 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Курс доллара и евро в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 23 апреля украинцы доллар в среднем покупали за 27 гривен. А продавали банки "зеленого" по 27,3 гривны. Евро же можно было приобрести по цене 29,5 гривны, а продать его банкам – по 29,1 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

23 апреля средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 27,03 – 27,07 гривны;

евро – 29,13 – 29,17 гривны.

На "черном" рынке долларом торговали по 27,21 – 27,3 гривны, а евро – по 29,23 – 29,4 гривны.

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Насколько может упасть гривна

Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ожидать, что цена доллара составит 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ – готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты.

В то же время в Нацбанке считают, что коронавирус не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала