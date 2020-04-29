Курс валют на 29 апреля: доллар немного подешевел, евро – практически без изменений

На среду, 29 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта несколько подешевела. В то же время главная валюта Евросоюза незначительно подорожала.

По данным национального регулятора, в среду, 29 апреля, стоимость одного доллара составляет 27 гривен 4 копейки. То есть его стоимость уменьшилась на 6 копеек. Заметим, что 28 апреля он стоил 27 гривен и 10 копеек.

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Евро же наоборот – немного подорожал в цене – на 2 копейки. Теперь цена евро составляет 29 гривен 43 копейки.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 27,02 – 27,34 гривны;

евро – в пределах 29,02 – 29,56 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 19 копеек, а продать – по 27 гривен 26 копеек.

Курс евро в обменниках: 29 гривен 26 копеек покупка, 29 гривен 36 копеек – продажа.

​Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Впрочем, не следует ожидать доллара по 30 гривен. У НБУ все еще есть инструменты для сдерживания курса. Однако, все будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, COVID-19 и фондовыми рынками. Если же финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

Почему курс гривны "скачет"?Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.