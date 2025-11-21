В Житомире курсанты отказались выходить на построение в форме: им готовят выговоры
- Курсанты Житомирского военного института отказались выходить на построение в форме, из-за чего им готовят выговоры.
- Военная служба правопорядка начала проверку относительно возможных неправомерных действий руководства института.
На днях курсанты Житомирского военного института имени Королева отказались прийти на построение в форме. Руководство учебного заведения приказало их наказать.
Несколько рот курсантов нарушили приказ начальника института, отказавшись прибывать по форме. Студенты действовали из соображений безопасности в соответствии с рекомендациями Генштаба. Об этом сообщает курсантско-офицерское сообщество SLON FM, передает 24 Канал.
Что известно о скандале в Житомирском военном институте?
Там напомнили о приказе главнокомандующего ВСУ, в соответствии с которым личный состав должен быть рассредоточен и замаскирован.
Курсантское сообщество заявило, что институт решил дать выговоры всем студентам, которые прибыли на построение в гражданской форме.
Между тем в самом учебном заведении заявили, что информация о конфликте в институте "искажена" и "скомпрометирована".
Там подтвердили, что курсантам действительно дали выговоры.
Замечание действительно имело место, однако его содержание не касалось вопросов, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье курсантов,
– объяснили в институте.
Военная служба правопорядка начала проверку сообщений о возможных неправомерных действиях руководства Житомирского военного института в отношении курсантов. Сейчас собирают факты, опрашивают военных и изучают действия всех участников, чтобы выяснить, что на самом деле произошло.
Последние громкие инциденты в военных вузах
- Майор Сергей Черевко из Военного института танковых войск НТУ "ХПИ" унизил курсанта, который принял участие в акции в поддержку военнопленных. Отец курсанта, военный 92 отдельной штурмовой бригады, попал в плен на Курщине.
- В Одессе погиб курсант во время обучения прыжкам с парашютом. Трагедия произошла в воздухе, когда студент выполнял учебный прыжок. Он учился на факультете подготовки специалистов военной разведки и сил специальных операций.
- В Хмельницком нашли мертвым 20-летнего курсанта Национальной академии ГПСУ с признаками огнестрельного ранения. В Госпогранслужбе рассказали, что курсант находился в суточном наряде.