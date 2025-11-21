У Житомирі курсанти відмовилися виходити на шикування у формі: їм готують догани
- Курсанти Житомирського військового інституту відмовилися виходити на шикування у формі, через що їм готують догани.
- Військова служба правопорядку почала перевірку щодо можливих неправомірних дій керівництва інституту.
Днями курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова відмовилися прийти на шикування у формі. Керівництво навчального закладу наказало їх покарати.
Кілька рот курсантів порушили наказ начальника інституту, відмовившись прибувати по формі. Студенти діяли з міркувань безпеки відповідно до рекомендацій Генштабу. Про це повідомляє курсантсько-офіцерська спільнота SLON FM, передає 24 Канал.
Що відомо про скандал у Житомирському військовому інституті?
Там нагадали за наказ головнокомандувача ЗСУ, відповідно до якого особовий склад має бути розосереджений і замаскований.
Курсантська спільнота заявила, що інститут вирішив дати догани усім студентам, які прибули на шикування у цивільній формі.
Тим часом у самому навчальному закладі заявили, що інформація про конфлікт в інституті "викривлена" та "скомпрометована".
Там підтвердили, що курсантам справді дали догани.
Зауваження дійсно мало місце, проте його зміст не стосувався питань, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я курсантів,
– пояснили в інституті.
Військова служба правопорядку почала перевірку повідомлень про можливі неправомірні дії керівництва Житомирського військового інституту щодо курсантів. Зараз збирають факти, опитують військових і вивчають дії всіх учасників, щоб з'ясувати, що насправді сталося.
Останні гучні інциденти у військових вишах
- Майор Сергій Черевко з Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" принизив курсанта, який взяв участь в акції на підтримку військовополонених. Батько курсанта, військовий 92 окремої штурмової бригади, потрапив у полон на Курщині.
- В Одесі загинув курсант під час навчання стрибків з парашутом. Трагедія сталася у повітрі, коли студент виконував навчальний стрибок. Він навчався на факультеті підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій.
- У Хмельницькому знайшли мертвим 20-річного курсанта Національної академії ДПСУ з ознаками вогнепального поранення. У Держприкордонслужбі розповіли, що курсант перебував в добовому наряді.