Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Каковы последствия Курской операции

26 апреля начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска якобы вытеснили все украинские силы из Курской области. По его словам, россияне "освободили" Горналь – последний населенный пункт в Курской области, который находился под контролем Украины.

Позже в тот же день Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления России и сообщил, что украинские войска удерживают позиции в Курской области и выполняют задачи. Угроза окружения украинских подразделений также отсутствует.

По данным Генштаба ВСУ, 26 апреля украинские силы отбили пять российских атак в Курской области.

В ISW заявили, что Курская операция успешно сдержала часть российских сил, в частности элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты. Однако долгосрочные последствия этой операции пока остаются непонятными.

Российское военное командование в целом считает подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты элитными силами (хотя многие из них понесли значительные потери и потеряли статус элитных в ходе полномасштабного вторжения в Украину) и перебрасывает их в критически важные участки фронта,

– отметили аналитики.

Ранее в ISW уже фиксировали сообщения, что Россия перебросила части всех семи формирований воздушно-десантных войск и четырех из шести формирований морской пехоты с передовых позиций в Украине в Курскую область. В то же время некоторые подразделения оставались разделенными между Курской областью и оккупированной территорией Украины.

В начале марта 2025 года российские войска активизировали наступательные операции с целью вытеснения украинских сил из Курской области.

После захвата Суджи российским силам, включая подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты, понадобилось почти два месяца, чтобы продвинуться примерно на девять километров к международной границе между Курской и Сумской областями – в среднем около 200 метров в день.