Наступление Вооруженных Сил Украины в Курской области оказалось настолько успешным, что в некоторых украинских районах Сумщины больше нет обстрелов со стороны российской армии. Оккупантов отбросили глубоко назад.

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Рекордное количество техники для наступления на Курскую область

В издании отмечают, что в течение последних восьми дней украинская военная техника с белыми опознавательными знаками продолжает продвигаться вперед.

Справка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сутки украинские защитники продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 3 километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории.

Украинские источники утверждают, что Киев мобилизовал тысячи военнослужащих для этого рейда в Курскую область. Однако, что особенно важно, количество бронетехники в этом районе значительно превышает ее наличие на других участках фронта.

Некоторые районы Сумщины меньше обстреливают

В результате успешного наступления украинских войск оккупанты были отодвинуты настолько, что некоторые территории Сумской области, которые регулярно атаковали ранее, теперь расположены вне зоны обстрела.

Севернее и северо-западнее Сум, где линия фронта не изменилась, ситуация остается напряженной, поскольку военная активность российских оккупантов резко возросла.

67-летний Николай Мартыненко, житель села Белополье, расположенного всего в 10 километрах от границы, сообщил журналистам The Guardian, что российские обстрелы начали усиливаться с конца апреля 2024 года. С момента начала наступления ВСУ в Курской области армия России начала еще чаще атаковать этот населенный пункт.

Также в местной администрации 31-летняя Инна поделилась, что ситуация стала невыносимой из-за регулярных "мощных обстрелов".

Когда они (обстрелы, – 24 Канал) становятся близкими, я хватаю детей и иду в подвал. Слишком громко, я переживаю за детей, им нужно жить обычной жизнью,

– отметила Инна.

Женщина планирует сначала эвакуироваться в Сумы, чтобы потом "поехать дальше".

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