Это произошло сегодня днем, 20 октября. О такой потере для врага сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, там также показали кадры уничтоженного БпЛА.

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ДШВ сбили российский БпЛА "Орион"

Зенитное ракетное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбило в небе на Курской областью в России новейший российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион".

Как рассказали бойцы, вражеский беспилотник приземлил расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

В Курской области сбили вражеский беспилотник: смотрите видео

Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея на вооружении четыре ракеты класса "воздух – земля" – может наносить огневое поражение по наземным целям,

– отметили в ДШВ.

К слову, в ВСУ рассказали, что ситуация в Курской области очень динамичная и постоянно меняется. Для того, чтобы проследить ситуацию не в целом, а в деталях, надо каждый час "включаться и перерисовывать карты".