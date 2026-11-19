Американская делегация проведет переговоры в ходе встречи "Коалиции желающих" в Германии. Об этом 19 ноября сообщил специальный посланник США Джаред Кушнер.

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Какова тема встречи в Берлине?

По словам Кушнера, основная цель саммита заключается в усилении координации действий между Соединенными Штатами, Украиной и европейскими союзниками. Стороны стремятся согласовать общий подход к ключевым элементам будущего мира и подготовить повестку дня следующего раунда мирных переговоров.

Отдельное внимание во время встречи в Берлине планируется уделить послевоенной архитектуре безопасности.

В частности, созданию надежных гарантий для Украины и более широких механизмов, которые укрепят стабильность в Европе и снизят риск возникновения конфликтов в будущем– добавил спецпредставитель Трампа.

По словам Кушнера, Дональд Трамп настроен как можно быстрее "покончить с этой ужасной войной" и обеспечить устойчивый мир, обеспечивающий безопасность Европе.

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Предыдущий раунд консультаций

Напомним, дипломатической поездке в Берлин предшествовал ряд встреч в разных странах. Ранее прошли переговоры в Абу-Даби с участием украинской, американской и российской делегаций. Там ключевые темы были территориальный вопрос и большой обмен пленными.

Впоследствии Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Дублин, чтобы согласовать параметры дипломатического урегулирования непосредственно с лидерами Украины и России.