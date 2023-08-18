Его смерть стала большой утратой для Украины – потеря музыканта, режиссера, писателя, волонтера. Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр в эфире не сдержала эмоции, вспоминая Андрея Кузьменко в день его рождения 17 августа.
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Память о Кузьме будет жить
Кузьма был и стоматологом, и лейтенантом медицинской службы, а в своих интервью говорил, что хотел стать водителем мусоровоза. Конечно, Кузьменко помнят и за хорошее чувство юмора, поэтому и это могла быть обычная шутка.
Очевидно, больше всего знают и любят Кузьму за его музыкальную деятельность. Его песни до сих пор любят людей.
Пока живы его песни, а будут жить долго, будет жить и память об Андрее,
– растроганно заметила Екатерина Соляр.
Андрей Кузьменко был любящим сыном своих родителей, поэтому всегда пытался помогать им. Хотя они всегда подталкивали его к медицинской карьере, Кузьма избрал музыку – то, к чему лежала его душа.
Кузьма и война на Донбассе
А в 2014 году он, как и жизнь миллионов украинцев, перевернулся с приходом российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей. Поэтому Андрей много говорил о войне, активно помогал армии и открыто выражал свою позицию, критику.
Он не сдерживал ни собственных чувств, ни боли. Не сдерживаю ни эмоций, ни боли призываю и я вас. Раньше я говорила, что мы потом все расплачемся, но нет. Проживайте свои эмоции здесь и сейчас,
– призвала ведущая.
Действительно, с сожалением вспоминаешь об уходе такого светлого человека как Кузьма. Он был подлинным патриотом своей страны, волонтером. Поэтому его сегодня вряд ли можно встретить где-то на улицах Киева. Андрей обязательно был бы рядом с ребятами на передовой.
Еще с 2014 года он приглашал военных к себе домой. А с песнями и концертами и сам посещал восток.
"Вспоминаем Кузьму Скрябина и благодарим, что он у нас был", – с болью подытожила Соляр.
Екатерина Соля растрогалась, вспоминая о Кузьме: смотрите видео
Звезды вспоминают жизнь и отношения с Кузьмой
- Фронтмен популярной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, что познакомился с Кузьменко на программе "Шанс" в 2007 году. Эта программа дала возможность обоим певцам развиваться в музыкальной сфере. Тополь отметил, что группа "Скрябин" была недооценена при жизни Андрея. Феноменом Кузьмы он назвал его руководство для всех украинцев – любить и уважать художников при жизни.
- Певица Руслана познакомилась с Андреем во львовской "Студии Льва", где как раз записывался музыкант. Сразу они стали друзьями. Руслана поделилась, что в Кузьме ее привлекла его жажда экспериментов. Кроме того, он всегда ассоциировался у нее с позитивом, которым постоянно излучал.
- Настоящим другом называет Андрея Кузьменко и Евгений Галич – лидер группы O.Torvald. Они познакомились случайно на музыкальном фестивале, тогда и сразу нашли общий язык. Интересно, что до 2009 года Галич никогда не был за границей, поэтому Андрей предложил ему поездку в Ригу, Краков и Берлин. Тогда же помог на пути получения загранпаспорта и визы. Галич рассказал, что запомнил эту поездку на всю жизнь.