Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала название украинской столицы – фотофакт

Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, похоже, не знает, как правильно транслитерировать название украинской столицы. Делает она это на российский манер.

Так, свой твиттер Мендель ведет исключительно на английском языке. В одном из своих сообщений в микроблоге пресс-секретарша Зеленского, вспоминая украинскую столицу, написала Kiev, а не Kyiv, как это правильно.

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Так, Мендель обнародовала цитату из интервью Зеленского для издания Kyodo и написала, что его брали в "Киеве".

"I was never pressured and there were no conditions being imposed" to realize a summit with Trump or agree to arms sales in return, @ZelenskyyUa said in an interview with @kyodo_english in Kiev. https://t.co/954Ls8RjxF pic.twitter.com/O8Kqc8DjhD — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 6, 2019

Это заметили множество интернет-пользователей. В комментариях к сообщению они указывают пресс-секретаря Зеленского на ее ошибку.











Украинцы возмущаются: Мендель неправильно написала название Киева

Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?

На 28 году независимости в Украине до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерировали. Ведь часто название города переводят с российского. Неправильное название столицы Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно - Kyiv.