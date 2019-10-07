Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала название украинской столицы – фотофакт
Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, похоже, не знает, как правильно транслитерировать название украинской столицы. Делает она это на российский манер.
Так, свой твиттер Мендель ведет исключительно на английском языке. В одном из своих сообщений в микроблоге пресс-секретарша Зеленского, вспоминая украинскую столицу, написала Kiev, а не Kyiv, как это правильно.
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Так, Мендель обнародовала цитату из интервью Зеленского для издания Kyodo и написала, что его брали в "Киеве".
Это заметили множество интернет-пользователей. В комментариях к сообщению они указывают пресс-секретаря Зеленского на ее ошибку.
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Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?
На 28 году независимости в Украине до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерировали. Ведь часто название города переводят с российского. Неправильное название столицы Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно - Kyiv.