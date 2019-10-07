17:43
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

      Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала название украинской столицы – фотофакт

      45 Читати новину українською
      Юлия Мендель
      Юлия Мендель / сайт президента

      Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, похоже, не знает, как правильно транслитерировать название украинской столицы. Делает она это на российский манер.

      Так, свой твиттер Мендель ведет исключительно на английском языке. В одном из своих сообщений в микроблоге пресс-секретарша Зеленского, вспоминая украинскую столицу, написала Kiev, а не Kyiv, как это правильно.

       Еще один скандал: Скандал со спикером Зеленского: появилось полное видео, где Мендель отталкивает журналиста

      Так, Мендель обнародовала цитату из интервью Зеленского для издания Kyodo и написала, что его брали в "Киеве".

      Это заметили множество интернет-пользователей. В комментариях к сообщению они указывают пресс-секретаря Зеленского на ее ошибку.






      Украинцы возмущаются: Мендель неправильно написала название Киева

      Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?
      На 28 году независимости в Украине до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерировали. Ведь часто название города переводят с российского. Неправильное название столицы Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно - Kyiv.

      blog_ava
      14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины
      сегодня
      36768
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Юлия Мендель Украинский язык Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 способов теплоизоляции жилья
      сегодня , 17:03 5 способов теплоизоляции жилья
      Яніна Ткачук 1545
      В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россию: к чему готовится Лукашенко?
      сегодня , 17:00 В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россию: к чему готовится Лукашенко?
      Злой Одессит 524
      Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы
      сегодня , 16:48 Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы
      Ірина Поліщук 88795
      Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      сегодня , 15:10 Побачити невидимі F35, або Все таємне стає явним
      Блог Медіа 837
      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      сегодня , 13:30 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 342
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук