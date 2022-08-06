Общество против войны, но власть зависит от россии

Несмотря на то, что другой участник ОДКБ, Казахстан, выразил свое отношение к вооруженной агрессии кремля в Украине и заявил, что не признает квазиреспублики на временно оккупированных территориях Донбасса, в Кыргызстане пока не могут себе позволить такое. Об этом 24 каналу рассказал журналист-расследователь киргизского издания MediaHab Арген Бактибек уулу.

Большинство киргизов негативно воспринимают наличие российской базы в Кыргызстане, – журналист

Наша страна ограничивается тем, что призывает к миру и выражает обеспокоенность, но, к сожалению, она больше зависима от россии,

– говорит он.

По словам журналиста, киргизское общество против этой войны. Это доказывают многочисленные антивоенные митинги, которые проходили с самого начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Однако власти не могут официально выразить свое отношение к этому.

Как власть относится к киргизам, которые участвуют в войне россии против Украины

Арген Бактибек уулу также рассказал, что в Кыргызстане заметно очень неоднозначное отношение к гражданам, участвующим в российско-украинской войне. Так, на тех, кто сейчас находится в рядах территориальной обороны и воюет на стороне Украины, возбуждают уголовные дела.

Когда же появляется информация о том, что бывшие граждане Кыргызстана, получившие гражданство россии, погибли на поле боя, их тела привозят на родину и торжественно хоронят как героев с участием российских и киргизских военных.

Киргизский журналист об отношении к российско-украинской войне в его стране: смотрите видео



Напомним, ранее Главному управлению разведки Минобороны Украины стало известно, что россия пытается привлечь к войне в Украине выходцев из стран Центральной Азии – Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. За это им предлагают российское гражданство и высокую зарплату.