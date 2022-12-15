Известно, что на судне, которое пошло ко дну, находились 50 человек, в том числе женщины и дети. Большинство удалось спасти.

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Погибли по меньшей мере четыре человека

Теперь известно о том, что 43 человека удалось спасти. К сожалению, жизнь четырех человек оборвалась, когда небольшая лодка с мигрантами опрокинулась.

К самой спасательной операции привлечены вертолеты и спасательные шлюпки. Она начала около 3 часов в среду. За жизнь некоторых спасенных борются медики в больнице. Усложнила процесс спасения также температура воды. К моменту трагедии она достигала -4 градусов по Цельсию.

43 мигрантов удалось спасти в проливе Ла-Манш / Фото EPA

Первым на помощь пришел рыбак

Как рассказывают журналисты, первым услышал просьбу помочь местный рыбак. Он находился недалеко от места трагедии. И именно его команде удалось спасти 31 человека. Он проснулся с самого утра, когда его судно оцепили мигранты. Они "кричали о помощи".

Мужчина заметил, что за его судно вцепился один парень. Но потом выяснилось, что он был не единственным, кто нуждался в спасении.

Сначала я подумал, что это только он, а как только я поднял свое рыболовное снаряжение – это заняло около трех минут – я остановил свою лодку и выбежал наружу, а вдоль левого борта моей лодки свисало пятеро мигрантов,

– рассказал он.

Рыбалка добавил, что картина вокруг напоминала ему фильм о Второй мировой войне. В воде были люди, и они просили помочь и спасти. Лодку мигрантов начала относить, поэтому он решил закрепить ее веревкой и продолжила спасение.

Wed 14 Dec: The scene in the middle of the English Channel this morning as the crew of the British trawler Arcturus haul 31 freezing illegal immigrants onboard after their rubber dinghy collapsed in the icy waters. The RNLI then arrived to lift the remainder of the migrants. pic.twitter.com/9SamOQXMNQ — UK Justice Forum Latest Video News Updates! (@Justice_forum) December 14, 2022

Внимание! По данным журналистов, по меньшей мере 44 711 мигрантов пересекли Ла-Манш в 2022 году. Для этого они использовали небольшие лодки. Наподобие той, что перевернулась на этот раз.

Шкипер Реймонд рассказал, что насчитал 45 человек. Они держались на развалившейся шлюпке и окружали его рыбацкую лодку. По имеющимся уже данным, их было не менее 47, если учитывать 43 спасенных и 4 погибших.

Реакция премьера Великобритании

Риши Сунак отреагировал на трагедию, произошедшую на проливе Ла-Манш.

Никто не рискует таким образом своей жизнью, если не чувствует, что у них нет другого выхода, и пока у нас не будет более доступных безопасных путей для людей, которые просят об убежище, есть опасность, что мы можем видеть больше таких инцидентов,

– отметил он.

Министр внутренних дел Суэлла Брейверман отметила, что ей известно о "тревожном инциденте". Глава ведомства "постоянно получает информацию", пока агентства реагируют и "срочно устанавливают все факты".

Это дни, которых мы боимся. Пересекать Ла-Манш на непригодных для плавания судах – это смертельно опасная попытка.

– подчеркнула она.

Британская политик Натали Элфик призвала Риши Сунака "срочно встретиться" с Эммануэлем Макроном. По ее мнению, нужно совместно организовать патрулирование в Ла-Манше и пляжах. Это позволит предотвратить выход в воду таких судов, а значит, по ее мнению, сможет спасти человеческие жизни.