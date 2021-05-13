Перед открытием рынка земли и передачи земельных участков в управление органам территориальных общин, в Украине необходимо провести инвентаризацию земель и урегулировать на законодательном уровне механизм оценки участков.

Такое мнение в эфире телеканала "Рада" высказал член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

По его словам, принятый законопроект №2194 о передаче земель общинам позволит увеличить доходы местных бюджетов, привлечь инвестиции и сформировать прозрачные правила игры для всех участников рынка. Одним словом – сделает местную общину хозяином на своей земле. Именно так, как это и должно быть в цивилизованной стране с рыночной экономикой.

К сожалению, закон приняли с задержкой в ​​3-4 года. Данный документ нужно было принимать одновременно со стартом реформы децентрализации, чтобы он вступил в действие и работал на результат объединенных территориальных общин и граждан Украины. Сейчас это ключевой инструмент, который дает возможность людям и депутатскому корпусу работать эффективно и планировать бюджет на 2022 год,

– заявил Лабазюк.

Однако для того, чтобы передать земли в управление местным общинам, необходимо четко понимать – сколько участков в доступе, где именно и каким образом будет проведена оценка. На сегодня ключевой задачей Госгеокадастра остается проведение инвентаризации земель.

"В прошлом году во время принятия закона об открытии рынка земли, я лично настаивал на законодательном урегулировании вопроса оценки земель, контроля проведения торгов и использования участков по назначению. Однако этот вопрос пока так и не решен. Рынок земли открывается уже с 1 июля, но объективный механизм рыночной оценки территорий отсутствует. К примеру, в Хмельницкой области есть два соседних села, в одном из которых 1 га земли стоит 70 тысяч грн, а в другом – 28 тысяч грн. Это говорит о том, что проведенная в свое время кадастровая оценка была необъективной", – утверждает Сергей Лабазюк.

Следующий шаг к завершению земельной децентрализации – принятие законопроекта №2195, который касается продажи участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы: "Цель этого документа – как раз таки урегулировать на законодательном уровне процесс оценки и продажи земель".