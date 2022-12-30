В воздушных силах считают, что кремлевские заявления о том, что их запас крылатых ракет не закончится никогда, лишь показательность и попытка скрыть реальную ситуацию. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона подчеркнул, что эта информация направлена исключительно на российскую аудиторию.
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Это лапша лапшинная для собственной аудитории. Это ясно. Они же не скажут, что Запад и украинские СМИ считают "Калибры", еще на 3 удара, еще на 2. Они должны своему электорату говорить, что будут делать "Калибры" до конца своих дней,
– отметил Юрий Игнат.
Но добавил, что на процесс производства "Калибров" все еще может повлиять много факторов.
"Насколько оно успевает, может ли что-нибудь произойти на том производстве?.. Могут ли санкции повлиять так, чтобы не только "Калибры", но и гражданская авиация и все остальная, нефтедобывающая отрасль их остановилась... конечно, что могут", – объяснил Игнат.
Россия едва стягивает производить хоть какие-то "Калибры"
По его словам, вопрос в контроле тех санкций, "если они действительно заработают, то это будет конец экономики страны-агрессора".
Спикер Воздушных сил отметил, что производство ракет в России продолжается, но оно не успевает по темпам использования, поэтому россияне запускают ракеты по Украине практически "с конвейера".
Главное об угрозах россиян "Калибрамы"
- После вчерашнего террористического обстрела ракетами минобороны России заявило, что у них якобы никогда не закончатся "Калибры".
- Без внимания кровавые угрозы минобороны России не оставил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он напомнил, что ранее россияне помпезно заявляли, что "гордость" Черноморского флота России крейсер "Москва" невозможно утопить. Но, как продемонстрировали ВСУ, для них нет задач, которые они не могут выполнить.
- Символично, что крейсер "Москва" был вооружен "Калибрами", ушедшими на дно Черного моря. Данилов намекнул, что другие русские корабли ждет такая же участь.