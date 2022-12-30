В воздушных силах считают, что кремлевские заявления о том, что их запас крылатых ракет не закончится никогда, лишь показательность и попытка скрыть реальную ситуацию. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона подчеркнул, что эта информация направлена исключительно на российскую аудиторию.

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Это лапша лапшинная для собственной аудитории. Это ясно. Они же не скажут, что Запад и украинские СМИ считают "Калибры", еще на 3 удара, еще на 2. Они должны своему электорату говорить, что будут делать "Калибры" до конца своих дней,

– отметил Юрий Игнат.

Но добавил, что на процесс производства "Калибров" все еще может повлиять много факторов.

"Насколько оно успевает, может ли что-нибудь произойти на том производстве?.. Могут ли санкции повлиять так, чтобы не только "Калибры", но и гражданская авиация и все остальная, нефтедобывающая отрасль их остановилась... конечно, что могут", – объяснил Игнат.

Россия едва стягивает производить хоть какие-то "Калибры"

По его словам, вопрос в контроле тех санкций, "если они действительно заработают, то это будет конец экономики страны-агрессора".

Спикер Воздушных сил отметил, что производство ракет в России продолжается, но оно не успевает по темпам использования, поэтому россияне запускают ракеты по Украине практически "с конвейера".

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