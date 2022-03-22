Такое решение было принято после установления того, что приложение обеспечивает активный обмен данными с русскими серверами. Об этом сообщила представитель АТД Зане Плоне.

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По словам Плоне, с точки зрения Латвии активный обмен данными с российскими серверами является угрозой национальной безопасности страны.

Так, решение означает, что всем поставщикам услуг электронной связи будет разослано указание на блокировку мобильного приложения и его вебсайт Yandex Go.

С 23 марта перевозчикам будет запрещено использовать приложение Yandex Go, а сервис не сможет предоставлять услуги на территории Латвии. Плоне также добавила, что согласно закону об автоперевозках, водители и перевозчики, которые продолжат использовать Yandex Go после 23 марта, могут быть оштрафованы.

Дирекция готовит запрос о блокировке мобильного приложения и сайта Yandex Go, который будет направлен всем предприятиям электронной связи в стране.

Отметим, что управление автомобильного транспорта уже временно блокировало Yandex Go в марте 2020 года, поскольку компания не была зарегистрирована в УГАИ, но продолжала предоставлять транспортные услуги.