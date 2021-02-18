Латвия сняла арест и причислила в свой государственный бюджет 30 миллионов долларов. Эти деньги украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-регионалом Юрием Иванющенко, близким к президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания.

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Расследование обогащения Иванющенко

Генпрокуратура Украины в течение 2014-2019 годов расследовала производства по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. В этом деле были арестованы деньги, принадлежащие нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке. В 2019 году производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.

Почему Латвия конфисковала деньги

В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если к этому времени в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговора в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денег и причислила их в свой бюджет.

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Заметим, что в Риге отметили, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, "он будет рассмотрен в порядке действующего международного законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.

В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".

Конституционный Суд закрыл дело

Из собственных источников в правоохранительных органах изданию стало известно, что деньги арестовали в эпизоде ​​дела, что касалась незаконного обогащения.

Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Да, Бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

Кроме того, за 5,5 года, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, якобы не проводили, а дело было приостановлено.