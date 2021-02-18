Латвия забрала в свой бюджет 30 миллионов долларов Иванющенко, – СМИ
Латвия сняла арест и причислила в свой государственный бюджет 30 миллионов долларов. Эти деньги украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-регионалом Юрием Иванющенко, близким к президенту-беглецу Виктору Януковичу.
Источник:"Украинская правда"
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания.
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Расследование обогащения Иванющенко
Генпрокуратура Украины в течение 2014-2019 годов расследовала производства по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. В этом деле были арестованы деньги, принадлежащие нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке. В 2019 году производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.
Почему Латвия конфисковала деньги
В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если к этому времени в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.
Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговора в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денег и причислила их в свой бюджет.
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Заметим, что в Риге отметили, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, "он будет рассмотрен в порядке действующего международного законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.
В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".
Конституционный Суд закрыл дело
Из собственных источников в правоохранительных органах изданию стало известно, что деньги арестовали в эпизоде дела, что касалась незаконного обогащения.
Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Да, Бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.
Кроме того, за 5,5 года, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, якобы не проводили, а дело было приостановлено.
Что известно о Юрии ИванющенкоВ 2007 году олигарх стал нардепом от "Партии регионов", однако на заседании Рады он бывал редко. Иванющенко, или "Юру Енакиевского" называли одним из самых влиятельных людей в Украине. В 2014 году, после революции Достоинства, он бежал из Украины в Монако. Олигарха объявили в розыск по подозрению в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах. Однако в 2017 году Верховный суд закрыл все дела по Иванющенко.
Кстати, экс-регионала также обвиняют в рейдерстве одесского рынка "7 километр" и в хищении 5 миллиардов гривен "киотских" денег. Говорится о деньгах, которые Украина получила от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов.
Источник: 24 канал
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