Лавров снова лжет

Об этом он заявил в интервью изданию в кулуарах Петербургского экономического форума. По его словам, у России не оставалось другого выхода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Джавелины" на черном рынке и другая чушь: Лавров сделал ряд циничных заявлений об Украине

Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО.

– заявил Лавров.

Также журналист попросил главу МИД России прокомментировать слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное на Черниговщине российские кафиры 28 дней держали в подвале школы без туалета и почти без воды 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 человек с инвалидностью. , в результате этого 10 пожилых людей умерли.

"Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад ", – сказал Лавров.

Журналист после этого задал вопрос: то есть, значит, Россия снова белая и пушистая? На что Лавров ответил: нет, Россия такова, как есть.

Россия вторглась в Украину

С 24 февраля 2022 Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Она разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, садики, школы, университеты, убивает и истязает мирное население. Этому много доказательств, которые продолжают собирать со всех уголков Украины. Только официальные данные ООН говорят, что в результате погибли 4,5 тысячи украинцев и 5 565 получили ранения. Чаще люди гибнут от артобстрелов россиян.

Весь мир увидел зверства русских захватчиков в Киевской области. Там военные из России пытали, насиловали и жестоко убивали мирных украинцев. По состоянию на 3 июня в Киевской области обнаружены тела 1314 местных жителей.

Вас это может заинтересовать – новые видеодоказательства зверств россиян в Буче: смотрите видео