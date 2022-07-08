лавров досрочно покидает саммит G20

В комментарии СМИ официальный представитель МИД россии мария захарова сообщила, что лавров покинет саммит Большой двадцатки на Бали досрочно. Он не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.

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лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обратится к прессе и вернется в москву,

– сообщила она.

По данным источников, лавров покинул зал заседаний сразу после выступления.

Отмечается также, что он проигнорировал вопросы от главы МИД Германии Анналены Бербок, которая выступала на саммите сразу после него – министр планировала объявить о "неприятии нарушения международного права" в контексте агрессии россии против Украины.

Во время участия в саммите сергей лавров также обвинил США в срыве мирных переговоров россии с Украиной.

Вы знаете, это не мы прекратили какие-либо контакты. Это были Соединенные Штаты. Это все, что я могу сказать. И мы не бегаем ни за кем, предлагая встречи. Если они не хотят говорить, это их выбор,

– сказал министр.

лаврову объявили бойкот и задали важный вопрос

Во время выхода на красную дорожку глава МИД россии получил "теплый" прием от журналистов. В частности, корреспондент ZDF Андреас Кинаст спросил: "Когда вы закончите войну?". Однако после этого Кинаста вывели из здания сотрудники службы безопасности Индонезии.

Второй немецкий журналист также спросил сергея лаврова, почему россия не остановит войну. Оба вопроса российский министр проигнорировал.

Кроме того, министру иностранных дел россии устроили бойкот во время G20. На ужин с коллегами не пришли главы МИД стран G7. Более того, совместное фото сделать тоже не удалось, а все потому, что ряд дипломатов просто отказались делать фото с лавровым.

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