Запад ждет возвращения здравого смысла у Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил, что американским руководителям не стоит думать, что если начнется третья мировая война, то она ограничится только Европой. Эта война, мол, может коснуться и Северной Америки.

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Эти страшилки Лаврова являются неслучайными. В Москве начинают осознавать, что Запад, хоть и медленно, но пересекает собственные "красные линии". Ранее Запад не хотел, чтобы война распространялась на суверенную территорию России, запрещал ВСУ наносить удары своим оружием по России. Но сейчас ситуация меняется.

Дискуссии о возможности применения западного оружия для ударов по территории России становятся мейнстримом в истеблишменте стран-членов НАТО. Недавно с призывом ослабить ограничения выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он вовсе не одинок в своем представлении о том, как дальше должны развиваться события на российско-украинском фронте.

В Вашингтоне сейчас демонстрируют определенную осторожность. Появилось сообщение о том, что США до сих пор не изменили своей позиции относительно возможности применения ракет ATACMS по военным объектам на территории России. Но очевидно, что сама логика многолетней российско-украинской войны должна подвести Вашингтон к отмене и этих красных линий.

В США все время ожидают того, что к президенту России вернется здравый смысл и он начнет думать о том, как закончить войну с Украиной, ведь свою цель агрессор реализовать не может. Казалось бы, что война на территории России должна была бы подтолкнуть Путина к такой мысли. Именно поэтому на Западе достаточно спокойно отнеслись к использованию своего оружия для участия в операции ВСУ в Курской области. Запад хотел, чтобы Путин увидел, как меняется ситуация для него и для его страны.

Но происходит нечто совершенно другое – Путин не только не собирается заканчивать войну, но и переходит к новым этапам жестокой эскалации. Последняя атака России на Украину была самой массированной за все годы войны. Желание Москвы превратить Украину в инфраструктурную пустыню очевидно для западных политиков.

Единственный козырь Кремля

Именно поэтому будет собираться Совет Украина – НАТО и другие институции, чтобы обсудить последствия действий Путина и то, как далеко он может зайти. У Запада нет другого выхода, кроме как позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, чтобы уменьшить эффективность российских ударов по Украине.

Такие разрешения и возможность переноса войны на российскую территорию, – только вопрос времени. Путин и Лавров это прекрасно осознают. Для того, чтобы парализовать западных политиков, они снова напоминают о возможности большой ядерной войны, которая все уничтожит. Они напомнят Западу, что Путин и его окружение не очень серьезно думают о сохранении жизни россиян.

Их равнодушие к безопасности жизни своего населения можно было увидеть на событиях в Курской области. Российское общество и российские власти абсолютно равнодушно отнеслись к тому, что происходит в Курской области и, более того, использовали проблемы гражданского населения для бесстыдной шовинистической пропаганды и доказательства того, что война с Украиной должна продолжаться до полного уничтожения Украины.

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В такой ситуации единственный реальный козырь для Кремля – это ядерная страшилка Попытки убедить, что в сложной ситуации Путин не остановится не только перед тактическим ядерным ударом по Украине, но и перед использованием стратегического ядерного вооружения для ударов по США и ЕС. Мол, единственная возможность для американцев выжить – это отказаться от помощи Украине, дать возможность России продолжить войну на уничтожение Украины до полной и окончательной капитуляции Киева.

Этого не будет. Запад прекрасно осознает, что имеет возможности для ответа на ядерные угрозы Лаврова. Не поддаваться на шантаж Путина и Лаврова – это единственная возможность выжить в той войне, которая началась в Европе в 2022 году и которая не имеет никакой реальной тенденции к окончанию до тех пор, пока Запад будет бояться путинских фантазий.