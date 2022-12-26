Прихвостень Путина заявил, что Россия больше не может доверять Западу. Об этом сообщили РосСМИ. 24 канал.

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Новая порция абсурдных заявлений от Лаврова

Глава МИД государства-агрессора пожаловался, что западные государства разорвали практически все относить с Россией. Так что оккупанты больше не собираются "бегать за Западом".

Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы иногда очень сложно достигали компромисса, но когда никто никогда никого не обманывал. С Западом все равно наоборот,

– цинично сказал Лавров.

Также он заявил, что в ближайшее время произойдет "серьезное сокращение возможностей Запада руководить в мировой экономике так, как ему хочется".

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