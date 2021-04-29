Очередной шедевр от Лаврова: говорит, Украина и Зеленский хотят широкомасштабной войны. Далее читайте на украинском.

"Зеленський заради того, щоб утриматися при владі, готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу". Щось у цьому є…

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Мені, правда, не вистачило у цьому спічі: "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності Вололимир Зеленський".

А так, все один в один.

Таке враження, що на Банковій та в Кремлі сидять одні й ті самі спічрайтери.

У МЗС Росії видали новий шедевр / Фото aex

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До речі, на фоні оголошеної Путіним 26 квітня загальної мобілізації у 134 000 осіб та звітів розвідки, що вся техніка продовжує лишатися коло українських кордонів, я б сильно не розслаблявся.

Мета Росії – окупувати Україну – нікуди не зникла.

Війна триває.