Несмотря на циничные слова о Крыме, кандидатка в президенты Франции отрицала свою близость с Кремлем. Ле Пен заявила, что если победит, то в Россию не поедет до завершения войны в Украине.

Обратите внимание Ле Пен обещает покинуть объединенное командование НАТО, если ее выберут президентом Франции

Что Ле Пен говорит о Крыме

Кандидат в президенты Франции говорит, что пока Россия не уберет свои войска с территории Украины, в Москву не поедет.

Пока война не закончилась, пока Россия не покинула украинскую территорию, об этом не может быть и речи.

– заявила Ле Пен.

Однако, по ее словам, жители Крыма в 2014 году "сами захотели присоединиться к России" после псевдореферендума. Также она не жалеет, что после заявлений о российском Крыме в 2017 году ей запрещали въезд в Украину.

Интересно – чем победа Ле Пен на выборах угрожает Украине: смотрите видео