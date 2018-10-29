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      Легализация оружия: самозащита или самоубийство

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      Легализация оружия – все более актуальный вопрос для Украины. Кроме аргументов "за" и "против", существует мировой опыт решения проблемы. Что может гарантировать вашу безопасность? Наличие ружья в шкафу влияет на чувство защищенности? Что такое свободное владение огнестрельным оружием, откуда оно взялось и как ощущаются его последствия в начале XXI века – смотрите в программе "Кома" на 24 канале.

      1791 год, Вторая поправка к Конституции США, которая гарантирует право граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия: "поскольку для безопасности свободного государства необходимо хорошо организованное ополчение, право народа иметь и носить оружие не должно ограничиваться".

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      Впрочем, первый вариант поправки позволял носить оружие только ополченцам. Спор вокруг темы шел почти 200 лет – в 2008 закончился суд по делу "Округ Колумбия против Хеллера". Речь идет о частном охраннике из Вашингтона Дике Хеллере, который добивался разрешения суда на хранение у себя дома пистолета – и таки выиграл процесс. Сегодня каждый американец имеет право носить с собой огнестрелы.

      Они забрали у меня оружие, чтобы я не мог себя защитить, но они дали мне оружие, чтобы я защищал их. И я задумался, черт, я же живу в слепом и двуликом обществе,
      – рассказал Хеллер.

      Штаты сегодня возглавляют список самых искушенных стран мира. На сотню человек – 120 единиц оружия. Американцам разрешается иметь не только пистолет или охотничье оружие, но и дробовики или вполне военные полуавтоматические винтовки. США возглавляют тройку стран с наибольшим количеством огнестрела на руках, за ними – Индия и Китай.


      "Национальная ассоциация оружия США" активно выступает за вооружение всех американцев и ежегодно тратит почти четыреста миллионов долларов на пропаганду огнестрельного оружия. На видео – активистка Дана Лош, которая заявляет: "Это сообщение к каждому насильнику и уголовнику, который ведет охоту на женщин. Знайте, что теперь ваша вероятная продолжительность жизни может резко сократиться!"

      СШАПрезидент США Дональд Трамп категорически "За" оружие у граждан

      Из-за большого количества оружия в США ежегодно гибнут более 15 тысяч человек – и это только в криминальных перестрелках и в семейных перепалках. Еще около 15 тысяч – самоубийцы. К тому же, ежегодно в штатах случается почти три сотни массовых перестрелок, большинство из которых – в школах. Вместо того, чтобы ужесточить оружейное законодательство, детей в школах заставляют ходить с прозрачными рюкзаками.

      Террорист расстреливает толпу и под пули попадают десятки людей. А если бы хоть кто-то имел при себе пистолет? Хотя бы одну пулю? И взял бы стрелка на прицел? Это была бы совсем другая история, правда же?
      – считает президент США Дональд Трамп.

      Плюрализм позиций царит в современном ЕС. Например, шведы и финны могут вооружиться очень легко – достаточно лишь быть совершеннолетним. В Британии наоборот. Там оружейное законодательство одно из самых жестких в мире. Тем не менее, разрешение на оружие в ЕС ввели из-за террористической угрозы со стороны исламистов. Сегодня в Европе более 20 миллионов официально зарегистрированных владельцев оружия. Вместе их арсенал составляет более 80 миллионов стволов.

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      Вопрос легализации – пока открыт. Сторонники узаконивания оружия аргументируют свою позицию самозащитой: мол вооруженные люди будут чувствовать себя более защищенными. Кроме того риск получить пулю в лоб сдержит грабителей. Хоплофобы наоборот – убеждают, что свободный оборот оружия спровоцирует волну агрессии и несчастных случаев.

      Как правительство Австралии уменьшило смертность от огнестрела на 50% и почему в Швейцарии при наличии оружия у четверти граждан почти не гибнут люди – смотрите в программе.

      Теги: Разрешение на оружие Оружие Запятая
      Источник: 24 канал
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