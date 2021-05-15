Адам Осмаев сообщил на своей странице в фейсбуке, что месяц назад получил гражданство Украины. Осмаев – командир одного из добробатов на Донбассе, принимавший непосредственное участие в боях с оккупантами.

Также Осмаев – муж убитой в 2017 году ветерана АТО и волонтера Амины Окуевой. Сам комбат тогда также получил пулевое ранение.

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Осмаев уже является гражданином Украины

"Вот уже месяц, как я – гражданин Украины", – написал Адам Осмаев у себя в фейсбуке 14 мая. Он поблагодарил всех причастных к этому, а также сообщил, что активно изучает украинский язык.

Говорят, оптимист изучает английский язык, пессимист – китайский, реалист изучает автомат Калашникова, а я учу прекрасную украинский язык!

– рассказал Осмаев.

Напомним, Осмаев – уроженец Грозного, что в Чечне. Он был майором армии Чеченской Республики Ичкерия, которая воевала против России. Также его обвиняли в попытке покушения на главу Кремля Владимира Путина.

Что еще следует знать об Адаме Осмаеве

Из-за преследований в России Осмаев перебрался в Украину. После победы Революции Достоинства жена Осмаева Амина Окуева обратилась к новой украинской власти с просьбой признать мужа политическим узником.

В феврале 2015 во время войны на Востоке Украины погиб комбат Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева . Тогда обязанности командира взял на себя именно Осмаев. Амина также воевала рядом – была снайпером.

30 октября 2017 на Адама и его жену Амину покушались (уже не в первый раз). Их автомобиль расстреляли возле села Глеваха в Киевской области. Адам получил пулевое ранение, но смог выжить. Амина умерла от ранений.

В мае 2020 правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который якобы, выполняя задание российских спецслужб, планировал убийство Осмаева. По состоянию на тогда под стражей находились исполнители, по мнению следствия, преступления Игорь Редькин и Александр Кравченко.