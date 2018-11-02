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      Легендарный коньяк "Коктебель" обновил дизайн

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      Легендарный коньяк "Коктебель" обновил дизайн

      "Коктебель" является легендарным брендом.

      История коньяка началась более 139 лет назад, поэтому к обновлению дизайна продукта в компании Beverage Trading Company подошли с большим вниманием и постарались учесть все особенности напитка. Об этом рассказал директор по маркетингу Beverage Trading Company Алексей Безуглый.

      По его словам, при создании нового дизайна коньяка "Коктебель" были учтены и современные тренды.

      "Мы понимали, что наш дизайн уже устарел, но как правильно двигаться при обновлении – не знали. Поэтому перед тем как качественно сформулировать задачи для дизайн-студии мы провели исследования сегментации, во время которого смогли четко определить аудиторию нашего бренда и потенциальные сегменты для дальнейшего развития.

      При создании нового дизайна мы не могли не учитывать тренд использования ломаных, строгих форм, характерных для дизайна "духов", при этом для нас очень важно сохранить преемственность дизайна.

      Считаем, что у нас получилось достичь хорошего баланса и теперь – слово за потребителем ", – отметил Безуглый.

      Партнером по реализации проекта редизайна стала молдавская дизайн-студия 43'Oz.

      Креативный директор дизайн-студии Кодымский Александр охарактеризовал проект так:

      "Мы прошли долгий путь с брендом "Коктебель", рассматривая различные варианты реализации дизайна бутылки и оформления этикетки. Итогом нашей совместной поездки стало решение, которое отражает, на наш взгляд, дух компании, ее идеалы: лаконичность, искренность, современность, доступность, внимание к деталям и эстетике. Результатом нашего сотрудничества стал продукт, который одновременно выдерживает каноны классического дизайна и выглядит современно, актуально для сегодняшнего рынка".

      Пока на рынке можно увидеть как новый, так и предыдущий варианты бутылки одновременно. Полный круг обновления на полках магазинов пройдет до конца 2018 года.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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