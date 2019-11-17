Легендарный музей-усадьба Остапа Вишни полностью разрушен: шокирующие фото

Жители Херсонщины в очередной раз пытаются возродить усадьбу-музей украинского юмориста Остапа Вишни. Именно там писатель любил отдыхать и черпал идеи для новых произведений. Сегодня же об Остапе Вишне на Херсонщине напоминает разве что развалившийся дом.

Ободранные, покрытые трещинами стены, отсутствует крыша, выбиты окна и полная разруха внутри – так сегодня выглядит музей-усадьба украинского сатирика Остапа Вишни в селе Крынки. Атмосфера, которая царила здесь когда-то, осталась только в воспоминаниях.

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С 90-х усадьбу Вишни передавали из одних рук в другие. Заброшенный дом в конце концов рухнул. С тех пор дальше чиновничьих обещаний дело не идет. При сельском совете создали рабочую группу по восстановлению музея. Правда, сколько денег надо на проект и где их взять, в сельсовете пока не знают. И все же местные активисты не теряют надежды.

Будут перенесены фрагменты этого дома, бюст, и там уже, на этом участке, будет построена арт-площадка для того, что бы мы там проводили ежегодный фестиваль "Вишневые улыбки",

– сказала председатель рабочей группы Наталья Ильина.

Остап Вишня жил в Харькове, но на Херсонщину наведывался часто. А среди жителей Крынки есть и те, кто знал писателя лично. Воспоминаниями делится 87-летняя Слава Попова.

Все, что осталось от музея-усадьбы Остапа Вишни

Местные рассказывают: атмосфера в Крынке вдохновляла Остапа Вишню на творчество. Он охотно общался с местными рыбаками и охотниками и нередко люди и их истории ложились в основу рассказов писателя.

Интересные факты из жизни Остапа Вишни: