Легендарный музей-усадьба Остапа Вишни полностью разрушен: шокирующие фото
Жители Херсонщины в очередной раз пытаются возродить усадьбу-музей украинского юмориста Остапа Вишни. Именно там писатель любил отдыхать и черпал идеи для новых произведений. Сегодня же об Остапе Вишне на Херсонщине напоминает разве что развалившийся дом.
Ободранные, покрытые трещинами стены, отсутствует крыша, выбиты окна и полная разруха внутри – так сегодня выглядит музей-усадьба украинского сатирика Остапа Вишни в селе Крынки. Атмосфера, которая царила здесь когда-то, осталась только в воспоминаниях.
Читайте также: В Киеве появилось более 40 новых улиц: в каких районах и в честь кого их назвали
С 90-х усадьбу Вишни передавали из одних рук в другие. Заброшенный дом в конце концов рухнул. С тех пор дальше чиновничьих обещаний дело не идет. При сельском совете создали рабочую группу по восстановлению музея. Правда, сколько денег надо на проект и где их взять, в сельсовете пока не знают. И все же местные активисты не теряют надежды.
Будут перенесены фрагменты этого дома, бюст, и там уже, на этом участке, будет построена арт-площадка для того, что бы мы там проводили ежегодный фестиваль "Вишневые улыбки",
– сказала председатель рабочей группы Наталья Ильина.
Остап Вишня жил в Харькове, но на Херсонщину наведывался часто. А среди жителей Крынки есть и те, кто знал писателя лично. Воспоминаниями делится 87-летняя Слава Попова.
Все, что осталось от музея-усадьбы Остапа Вишни
Местные рассказывают: атмосфера в Крынке вдохновляла Остапа Вишню на творчество. Он охотно общался с местными рыбаками и охотниками и нередко люди и их истории ложились в основу рассказов писателя.
Интересные факты из жизни Остапа Вишни:
- Украинского юмориста и публициста еще до ареста называли королем тиража и народным любимцем. Советская власть обвинила в терроризме – инкриминировали покушение на секретаря ЦК КП(б)У Постышева. Так народного писателя и любимца большевики сделали "врагом народа" и террористом.
- Из Харькова в Котлас (Республика Коми) заключенного Остапа Вишню (настоящее имя – Павел Губенко) сопровождали в вагоне три конвоира как особо опасного политического преступника.
- В 1934 году Вишня пережил самый страшный этап – больной и истощенный пешком прошел по зимней тундре более тысячи километров от Чибью, где отбывал наказание, до самого отдаленного рудника.
- С 1925-го и фактически до смерти на Вишню писали доносы. В архивах насчитано более 50 агентов. Среди доносчиков – немало освобожденных бывших политзаключенных, которых Вишня принимал за своих.
- После освобождения из заключения Остапа Вишню власть заставила писать разоблачительные фельетоны против деятельности УПА. Вишня умудрился сделать это так, что они нравились советской стороне, да и сами повстанцы воспринимали произведения как поддержку и пропаганду их сопротивления. Как пример "Самостоятельная дыра". Тогда даже шутили, что Вишня больше всего сделал для информирования советских граждан про активную борьбу Украинской Повстанческой Армии.
- Остапа Вишню связывают с деятельностью ОУН. А в некоторых источниках даже называют легальным связным, который использовал собственные фельетоны для одностороннего канала передачи информации о деятельности УПА. Историки этого факта не отрицают, лишь подчеркивают: окончательно пролить свет на те события могут только архивы СБУ.
- В своем дневнике писал, что для литературы нужно прежде всего – честность. Потом уже – талант, способность и прочее. Тогда и будет литература!
- Реабилитирован за год до смерти. Умер в возрасте 67 лет.