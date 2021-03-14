Помолитесь за меня: Лех Валенса записал видеообращение перед операцией
Бывший лидер Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса готовится к операции на сердце. Перед этим записал видеообращение.
Источник:Фейсбук-страница Леха Валенса
Соответствующее видео он опубликовал на своей фейсбук-странице. Кроме этого, написал: "Я не знаю, какой будет воля небес, но с ней всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня".
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В видеообращении 77-летний бывший лидер Польши сказал, что готов к двум основным результатам операции.
Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу... Я делал только то, во что верил, без каких-либо подтекстов, без подлости, без измены,
– заявил Лех Валенса.
Также добавил, что не боится ничего, кроме Бога и "немного жены".
Видеообращение Леха Валенса перед операцией:
Что известно о Лехе Валенса
- В 1990 году Лех Валенса был избран президентом Польши. Это было нелегкое время, ведь тогда страна переходила к свободной рыночной экономики.
- На посту главы государства он пробыл 1 срок. В 1995 году он проиграл выборы, его место занял Александр Квасьневский.
- После этого он вернулся на работу электрика на судоверфи.
- У Валенса вместе с женой 8 детей.
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