Бывший лидер Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса готовится к операции на сердце. Перед этим записал видеообращение.

Соответствующее видео он опубликовал на своей фейсбук-странице. Кроме этого, написал: "Я не знаю, какой будет воля небес, но с ней всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня".

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В видеообращении 77-летний бывший лидер Польши сказал, что готов к двум основным результатам операции.

Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу... Я делал только то, во что верил, без каких-либо подтекстов, без подлости, без измены,

– заявил Лех Валенса.

Также добавил, что не боится ничего, кроме Бога и "немного жены".

Видеообращение Леха Валенса перед операцией:

Справка. Леху Валенса должны заменить элемент питания в кардиостимуляторы, которые ему поставили в 2008 году.

Что известно о Лехе Валенса