Ранее Россия имела сложности с закупкой и изготовлением медикаментов, однако сейчас этот процесс почти невозможен. Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что россиян ожидает дефицит лекарств, однако простейшие фармацевтические средства, в частности аспирин, останутся.

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Проблемы в России

Максим Блант отметил, что в России до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины также были проблемы с медицинскими средствами.

Частично это была целенаправленная политика российского правления, ведь существовали запреты на ввоз определенных препаратов, поэтому страдало население,

– сказал он.

Из-за отказа Китая поставлять сырье для медикаментов в России может вырасти уровень смертности, а лекарства станут роскошью.

Интересно. В России значительно выросли цены, но особенно подорожали похоронные услуги. Стоимость копания могил в некоторых городах увеличилась в 8 раз, а гробы подорожали в 3 – 4 раза. Например, в Рязанской области цена гроба выросла с 1700 до 7500 рублей, а кремация в Москве – с 16600 до 37700 рублей.

Экономист считает, что страна-агрессор будет обеспечивать своих граждан таблетками, которые будут помогать при простых заболеваниях, в частности простуде.

Такие лекарства в России останутся, а по препаратам против тяжелых недугов, ожидается серьезная проблема. Однако она была и раньше, но сейчас станет еще хуже,

– подчеркнул он.

Максим Блант добавил, что многие вещи, которые когда-то были привычными для россиян, постепенно становятся предметами роскоши. Это обусловлено тем, что власть вкладывает много денег в военную промышленность, а на импорт не всегда хватает.