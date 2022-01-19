Возраст будут проверять банки

Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Когда именно вы оформили карточку – не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет. Напомню, что главным условием участия в программе "еПоддержка" является "зеленый" COVID-сертификат в Дие. Потратить 1 000 гривен можно в течение 4 месяцев,

– подчеркнул министр.

Отметим, за "вакцинальную тысячу" нельзя будет купить любые товары, которые продают в аптеке. В частности, украинцы не смогут купить:

диетические добавки;

косметические средства;

медицинские приборы: аппараты для измерения давления, ингаляторы и тому подобное.

На что "тысячу Зеленского" смогут потратить школьники

Министерство образования и науки предложило, чтобы вакцинированные школьники могли потратить деньги "еПоддержки" на внешкольное образование. Отметим, сейчас выплата денег за прививку против коронавируса не доступна для подростков.

Украинцы потратили уже 1,5 миллиарда гривен за вакцинацию:

490 миллионов гривен – на книжные магазины;

386 миллионов гривен – на кинотеатры;

188 миллионов гривен – на театры, концерты и развлекательные услуги;

180 миллионов гривен – на железнодорожные и авиапассажирские перевозки;

146 миллионов гривен – на спорт.

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Полный текст публикации Михаила Федорова в фейсбуке:

На 1 000 гривен от "еПоддержки" можно будет приобрести лекарства уже с 24 января. Воспользоваться услугой могут украинцы, достигшие 60 лет. Сегодня правительство приняло изменения в соответствующее постановление. Команда Минцифры продолжает работать над технической частью реализации услуги в Дие.

Это возможность позаботиться о своем здоровье, что особенно актуально во время пандемии. Сейчас уже все банки готовы технически к запуску этого обновления. Сегодня провели брифинг совместно с Минэкономики.

Как это будет работать? Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно вы оформили карточку – не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет. Напомню, что главным условием участия в программе "еПоддержка" является "зеленый" COVID-сертификат в Дие. Потратить 1 000 гривен можно в течение 4 месяцев.

Это программа, которую инициировал президент. Команде Минцифры удалось разработать уникальный механизм получения услуги в несколько кликов: без очередей, контактов с людьми и госучреждениями.

Всего за время проекта было подано 7,2 миллиона заявок, оформлено 8,4 миллиона карточек и потрачено 1,5 миллиарда гривен. Больше всего тратили средства на книги, кино и билеты на внутренние перевозки.