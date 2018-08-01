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Lenovo планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G

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Lenovo планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G
Lenovo планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G / Фото из свободных источников

Первым смартфоном, который получит поддержку сети пятого поколения станет устройство от Lenovo. Такое заявление сделал вице-президент китайской компании Чан Чен в социальной сети Weibo.

Об этом сообщает Mysmartprice

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По словам руководителя компании Lenovo, будущая новинка получит высокопроизводительный процессор, который еще даже не был анонсирован.

Топ-менеджер отказался раскрывать какие-либо подробности о будущем флагмане, за исключением того, что его аппаратную основу составит чипсет Snapdragon 855. Ожидается, что именно он вместе с обновленным модемом нового поколения сможет обеспечить работу смартфона на скоростях 5G.

Как Lenovo обманула своих фанатов

Это далеко не первая претензия Lenovo на выпуск смартфона из категории "самый первый". Ранее в этом году производитель заявил, что готовится представить первый по-настоящему безрамочный аппарат без выемки с 4 ТБ встроенной памяти и способностью работать до 45 суток без подзарядки.

Lenovo Z5

Lenovo Z5 не получил обещанного абсолютно безрамочного экрана

На деле обещанная новинка оказалась проходимой моделью. Можно даже сказать, что устройство не получило ничего из того, что обещал производитель. Lenovo перехитрила своих клиентов, заменив 4-терабайтный накопитель на внешнюю Time Machine, а безрамочный дисплей – экраном с "монобровью".

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Теги: Техно Смартфоны Lenovo
Источник: 24 Канал
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