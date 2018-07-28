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Lenovo выпустила умный дисплей, работающий по принципу смарт-колонки

46 Читати новину українською
Умный дисплей от Lenovo
Умный дисплей от Lenovo / gsmarena.com

В то время когда на рынке появляются все новые модели умных колонок, компания Lenovo создает свою версию устройства с виртуальным помощником – умный дисплей.

Об этом сообщает gsmarena.

Умный дисплей от Lenovo Smart Display имеет поддержку Google Assistant. Внешне девайс похож на разумную колонку с дополненным экраном.

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На выбор у пользователя есть две версии устройства – с 8 и 10-дюймовым IPS дисплеем.

Устройство работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 624, и получило 2 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти.

Lenovo Smart Display

Lenovo Smart Display имеет шторку для камеры

Умный дисплей имеет встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac. Также инженеры добавили в девайс 5-мегапиксельную камеру, динамики и микрофоны. При этом камера имеет специальную шторку, чтобы защитить приватность пользователя.

Умный дисплей Lenovo Smart Display

Умный дисплей Lenovo Smart Display уже можно заказать на сайте производителя по цене 199,99 долларов (5200 гривен) за модель с 8-дюймовым экраном и 249,99 долларов (6500 гривен) за 10-дюймовый дисплей.

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Теги: Техно Бытовая техника Lenovo
Источник: 24 Канал
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