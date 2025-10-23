До последнего вздоха защищал родную землю: на фронте погиб военный Леонид Краморенко

В войне за Украину погиб военный из Фастова Киевской области Леонид Краморенко. Жизнь защитника оборвалась под Купянском на Харьковщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фастовский городской совет.

Читайте также Умер военный из Киевской области Дмитрий Чернов

Леонид Краморенко погиб на фронте

49-летний Леонид Краморенко возвращается домой на щите.

Военный родился 6 октября 1976 года. Он изучал точные науки, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. До начала полномасштабной войны мужчина работал в Киевском политехническом институте, занимался научной деятельностью, писал статьи и воспитывал молодежь.

В 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, Леонид добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил.

Служил в инженерных войсках, проявляя высокий профессионализм, ответственность и преданность присяге. До последнего оставался на передовой, выполняя свой воинский долг. Погиб под Купянском на Харьковщине,

– сообщили в горсовете.

Жизнь защитника оборвалась 15 октября. У военного остались сестра и племянники.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Краморенко. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину