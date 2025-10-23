До останнього подиху обороняв рідну землю: на фронті загинув військовий Леонід Краморенко

У війні за Україну загинув військовий з Фастова Київської області Леонід Краморенко. Життя захисника обірвалося під Куп'янськом на Харківщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Фастівську міську раду.

Леонід Краморенко загинув на фронті

49-річний Леонід Краморенко повертається додому на щиті.

Військовий народився 6 жовтня 1976 року. Він вивчав точні науки, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. До початку повномасштабної війни чоловік працював у Київському політехнічному інституті, займався науковою діяльністю, писав статті та виховував молодь.

У 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України, Леонід добровільно долучився до лав Збройних Сил.

Служив в інженерних військах, проявляючи високий професіоналізм, відповідальність і відданість присязі. До останнього залишався на передовій, виконуючи свій військовий обов'язок. Загинув під Куп'янськом на Харківщині,

– повідомили в міськраді.

Життя захисника обірвалося 15 жовтня. У військового залишилися сестра та племінники.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Леоніда Краморенко. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну