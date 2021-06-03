Ведь в дальнейшем это может им создавать огромные проблемы. Такое мнение высказал журналист, бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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Олигархи будут искать способы уклониться от реестра, – Лещенко

Он отметил, если олигархи будут находиться в этом реестре, у них могут возникнуть проблемы с кредитованием в международных и украинских банках. А также с тем, чтобы финансировать политические партии. Поэтому они будут искать способы этого избежать.

Журналист отметил, что олигархом человек не становится автоматически. Соответствующий перечень будет вести Совет национальной безопасности и обороны. Члены СНБО должны проголосовать за внесение туда конкретного лица. Впрочем перед этим определенные органы власти должны представить на рассмотрение кандидатуры.

Идет определенная фильтрация на этапах. Вряд ли попадет кто-то лишний, но есть определенный риск, что кто-то туда не попадет,

– рассказал он.

Сергей Лещенко считает, что государство должно полностью контролировать этот процесс и предотвращать попыткой олигархов не попасть в перечень. Впрочем это должно быть не формальный контроль, а желание найти истину. Мол, что переоформление имущества на других лиц – это тоже попытка уклониться от попадания в реестр олигархов.

Этого закона недостаточно, чтобы избавиться от влияния олигархов, – Лещенко

По словам экс-нардепа, законопроекта Зеленского недостаточно, чтобы отстранить от власти олигархов. Ведь в тексте не сказано ничего о влиянии на медиа. Чтобы олигарх лишился своего влияния, он должен получить прямой или косвенный запрет любым способом влиять на политический контент своих медийных активов.

Поэтому для этого нужно прописывать норму в профильных законах. "Иначе олигарх всегда может переоформить медиа на третьих лиц, но это не решает проблему", – подчеркнул он.

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