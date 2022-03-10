На территории Украины нет никаких американских лабораторий

Лавров даже заявил, что это оружие – "этнически ориентированное". Но пропагандистские высказывания главы российского МИДа опроверг журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Лещенко рассказал, что оккупанты не устают распространять фейк, что США якобы планировали в Украине вести "работы с патогенами птиц, летучих мышей и рептилий с последующим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы".

Вся эта информация ложна. Единственной целью распространения этого является дальнейшая эскалация вокруг Украины и искажение имиджа Украины как государства, которое страдает от открытой агрессивной войны со стороны соседа,

– сказал журналист.

Лещенко еще раз заявил, что на территории Украины нет никаких американских лабораторий.

"Все лабораторные возможности, которые существуют в Украине, выполняют единую общую цель – индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и международное значение и подпадающие под регуляцию международных медико-санитарных правил", – объяснили в Минздраве Украины.

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