Исполняющая обязанности Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд через оскорбление чести и достоинства.

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Что случилось

На днях Юрист Клим Братковский в своем фейсбуке заявил, что Леся Гасиджак не может возглавлять музей Голодомора, потому что, по его мнению, "обладает неподходящей внешностью". Он также заявил, что музей Голодомора должен возглавлять человек с "нормальным весом". Нашлись те, кто поддержал его слова и приобщился к травле, однако большинство украинцев возмутили слова юриста.

На скандальную ситуацию даже отреагировал уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец. Он осудил травлю Леси Гасиджак через внешность, отметил, что профессиональные качества и способности должны быть единственными критериями для оценки человека.

Клим Братковский уже удалил свое сообщение, однако скриншоты сохранились:

Леся Гасиджак подаст в суд

Гасиджак сообщила, что вместе с юристами готовит официальное заявление и обязательно подаст в суд. Она отметила, что дело даже не в нем, а в том, что такие ситуации в Украине случаются каждый день и это нужно менять.

Иск обязательно. Это вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история и грустная с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть обучающий кейс. Чтобы он никогда больше не повторился,

– сказала она.

Она отметила, что специалисты прилагают очень много усилий для того, чтобы люди перестали воспринимать иначе как что-то плохое. Особенно это важно, учитывая, что у нас идет война.

Это грустная история. Мы живем в 21 веке. Очень много усилий специалисты разных уровней прилагают к тому, чтобы общество наше изменилось. Чтобы мы перестали иначе воспринимать как нечто плохое, неправильное и неудобное. Оказывается, работы предстоит еще очень много. У нас идет война. С войны возвращаются защитницы и защитники без рук, без ног. Потом эти люди будут терпеть хейт? Потому что они некрасивы?

– добавила она.