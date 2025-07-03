Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Прощание с пилотом Максимом Устименко

В столице 3 июля прощаются с пилотом Максимом Устименко, который погиб 29 июня во время воздушного боя. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта, ценой собственной жизни.

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Церемония проходит в Михайловском Златоверхом соборе.

Прощание с павшим пилотом / Фото Суспільного

Во время боя в воздухе Устименко применил весь имеющийся арсенал бортового вооружения и уничтожил 7 вражеских воздушных целей.

Президент Украины присвоил звание Героя Украины Максиму Устименко посмертно.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным, близким и собратьям погибшего героя. Светлая память воину!