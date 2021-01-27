Власти Британии не рекомендуют пока своим гражданам планировать летние отпуска. Все из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

Источник: Sky News

Об этом сказал британский министр по вопросам вакцинации против COVID-19 Надхим Захави. Он отметил, что пока не стоит искать билеты на лето.

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На вопрос, стоит ли людям перенести бронирование поездок, министр ответил: "Абсолютно".

Британцам слишком рано думать о бронировании летних каникул,

– сказал министр.

Он добавил, что по состоянию на сегодня в больницах находятся 37 тысяч человек, больных коронавирусом. Накануне министр выступал с заявлением, чтобы рассмотреть дальнейшие ограничения на поездки COVID-19.

Как насчет путешественников из других стран

Сейчас на повестке дня правительства стоит вопрос о возможности требовать от путешественников, прибывающих в Великобританию, проводить карантин в определенном отеле.

Точные подробности такой политики на этом этапе неясны – например, будет ли она касаться прибытия из всех стран или установленного списка.

Коронавирус в Британии