Летние отпуска под угрозой: правительство Великобритании предостерегло своих граждан
Власти Британии не рекомендуют пока своим гражданам планировать летние отпуска. Все из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране.
Источник: Sky News
Об этом сказал британский министр по вопросам вакцинации против COVID-19 Надхим Захави. Он отметил, что пока не стоит искать билеты на лето.
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На вопрос, стоит ли людям перенести бронирование поездок, министр ответил: "Абсолютно".
Британцам слишком рано думать о бронировании летних каникул,
– сказал министр.
Он добавил, что по состоянию на сегодня в больницах находятся 37 тысяч человек, больных коронавирусом. Накануне министр выступал с заявлением, чтобы рассмотреть дальнейшие ограничения на поездки COVID-19.
Как насчет путешественников из других стран
Сейчас на повестке дня правительства стоит вопрос о возможности требовать от путешественников, прибывающих в Великобританию, проводить карантин в определенном отеле.
Точные подробности такой политики на этом этапе неясны – например, будет ли она касаться прибытия из всех стран или установленного списка.
Коронавирус в Британии
- Великобритания занимает 5 место в мире по темпам распространения COVID-19.
- В стране всего за время пандемии зарегистрировали более 3,6 миллиона случаев инфицирования. Они продолжают расти.
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