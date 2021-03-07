В Англии мужчина сфотографировал корабль, который будто висит в небе. Метеорологи объясняют уникальный кадр "особыми атмосферными условиями, которые преломляют свет".

Снимок корабля, который якобы завис в небе, удалось сделать у побережья Англии.

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Фото "летучего" корабля

Дэвид Моррис сфотографировал корабль, прогуливаясь вблизи города Фалмут (Корнуолл). Он отметил, что был "ошеломлен" снимком.

На нем кажется, что далекий корабль плавает высоко над своим фактическим положением.

Как это объясняют эксперты

По словам метеоролога Дэвида Брейна, "великолепный Мираж" стал возможным из-за "особых атмосферных условий, преломляющих свет".

Они происходят из-за погодных условий, известных как инверсия температуры, когда холодный воздух держится близко к морю, а теплый воздух находится над ним. Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет,

– объясняет Брейн.

Благодаря этому эффекту люди, находящиеся на берегу, по-другому видят расстояние, на котором на самом деле размещен объект.

Брейн рассказал, что такая оптическая иллюзия привычна для Арктики, но зимой в Великобритании случается "очень редко".



В Англии фотограф снял "летучий" корабль / Фото Дэвида Морриса