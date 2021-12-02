Заместитель начальника Новокиндрашевского депо Олег Степаненко рассказал, что обстрел начался 29 ноября в 15:00. Прилетели снаряды сначала в локомотивное депо.

Гражданские не успели спрятаться: боевики били по Станице Луганской – фоторепортаж

В это время в зданиях находилось около полусотни железнодорожников. Обстрела не ожидали. И хотя Станица Луганска расположена на линии фронта, по городку оккупанты не стреляли уже много лет.

Нам говорили, чтобы не попасть под осколки, лежать на земле. Ну, лежали,

– отметила оператор Новокиндрашевского депо Любовь.

Сотрудница Укрзализныци Ольга Трищенко добавила, что руководитель вызвал всех и приказал ложиться на пол и не двигаться. "Стекло посыпалось у начальника, у дежурного, у сторожа и у нас", – рассказала женщина.



Локомотивы после обстрела / Фото Donbas Frontliner

Сторожа госпитализировали

Мужчина не успел добежать до укрытия. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями и сотрясением мозга.

Он молодец, что лег. Если бы сидел – пострадал бы, наверное, больше,

– предположила работница Светлана.

Попали и в дом

Один из снарядов попал в крышу здания, где проживала работница депо. Женщина чудом уцелела.

"Она сама была в комнате. В шифоньере спряталась. Потом вылезла – ничего не видит. У нее крышу всю разбило. С той стороны обломки. Электроэнергию, провода – порвало все там", – подчеркнула ее коллега Ольга.



Снаряд попал в крышу здания / Фото Donbas Frontliner

Атаковали мирное население

По характеру обломков и воронок армейцы определили, что оккупанты применили артиллерию, переместив ее с тыла на передовую, тем самым пренебрегли минскими договоренностями. В сторону украинских защитников ни один из снарядов не попал. Атаковали именно мирное население.

Враг вел обстрел из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра, а также минометов 120 калибра. Я не готов сказать замысел враждебных сил, но мы видим, что видим, – заявил военнослужащий ВСУ Александр.

Важно! Враг изо всех сил наращивает атаки еще с осени. Однако его цель, как показывают факты, уже не позиции армейцев, а именно мирные кварталы.