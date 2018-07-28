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LG разрабатывает смартфон почти вдвое дороже iPhone X

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LG разрабатывает смартфон за 1790 долларов
LG разрабатывает смартфон за 1790 долларов / Фото из открытых источников

Компания LG планирует выпустить смартфон, который будет стоить 1790 долларов (46 800 гривен). Это будет лимитированная версия V35 Signature Edition.

Об этом сообщает Asiae.

К слову, iPhone X на старте продаж стоил тысячу долларов (26 тысяч гривен).

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V35 Signature получит топовый процессор от Qualcomm. Также устройство получит 256 ГБ флеш-памяти. По слухам, мартфон будет иметь керамическое покрытие.

Новинка от LG будет оснащена двойной основной камерой с модулями на 16 Мп и16 Мп с LED вспышка. Фронтальная камера 8 Мп.

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Теги: Смартфоны Техно LG
Источник: 24 Канал
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